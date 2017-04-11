سوسيداد يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الإسباني

وتقدم المهاجم البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا بهدف لسوسيداد بعد مرور ثلاث دقائق من بداية المباراة ثم أضاف خوان ميغيل خمينيز لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 27 قبل أن يختتم يوري بيرشيش التسجيل في الدقيقة 77.

وتكفل المدافع النيجيري إيلديرسون أوا إيشييجيلي بتسجيل الهدف الوحيد لخيخون قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس وتجمد رصيد خيخون عند 22 نقطة ليبقى في المركز الثامن عشر.