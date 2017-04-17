سامباولي ينفي دخوله في مفاوضات لتدريب الأرجنتين

وقال سامباولي عقب تعادل فريقه أمس الأحد بدون أهداف أمام مضيفه فالنسيا في الدوري الأسباني: "سأبقى حتى تنتهي المباريات الست المتبقية من أجل أن يحقق إشبيلية هدفه، الحاضر هو ما يشغلني، لم أعقد أي اجتماع مع أي أحد، لا أعرف شيئا عن ذلك الاجتماع".

وأكدت العديد من وسائل الإعلام أن فيرناندو باريديس، محامي سامباولي، اجتمع في برشلونة مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من أجل التفاوض حول تولي موكله منصب المدير الفني لمنتخب التانغو.

وتحدث سامباولي عن مباراة فريقه أمام فالنسيا، حيث قال: "لقد كانت مباراة مفتوحة بشكل كبير، سعى كلا الفريقين للفوز بها، كانت هناك ندية بين الجانبين في الشوط الأول، في الشوط الثاني سيطرنا على مجريات اللعب وسنحت لنا فرصا لم نحسن استغلالها".

وأشاد سامباولي بتوحد فريقه من أجل تحقيق هدفه باحتلال المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري الإسباني حتى يتسنى له خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.