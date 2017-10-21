زيدان المرشح لجائزة الفيفا: "لست أفضل مدرب في العالم"

وقال زيدان في مؤتمر صحفي السبت "لكي أكون صادقاً، إذا منحت لي، سأقبلها بسرور كبير. أما إذا كان السؤال "هل أنا أفضل مدرب في العالم؟"، فالجواب هو كلا، وأنا أكيد من ذلك".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، خاض زيدان مباراته الرقم 100 على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي، وهو قاده منذ مطلع عام 2016 الى سبعة ألقاب من أصل تسعة ممكنة: دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، وكأس العالم للأندية، والكأس السوبر الأوروبية مرتين، والكأس السوبر الإسبانية.

واعتبر زيدان أنه "محظوظ، في أفضل ناد في العالم، مع اللاعبين الموجودين هنا، قمت بكل ما هو ممكن لكي أصبح مدرباً. أحاول، هذا ما أقوم به، هذا ما يروق لي. عندما نقوم بالأمور بشغف، نصبح أفضل بطبيعة الحال. أنا مثل الآخرين، أتحسن يوما عن يوم".

ويقيم الفيفا الاثنين حفل جوائزه السنوي في لندن.

ويعد زيدان أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب، والتي يتنافس عليه مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي بطل إنكلترا، ومواطن الأخير ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بطل إيطاليا والذي خسر أمام ريال في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

