ريال مدريد يعود لمطاردة دي خيا المحصَّن في يونايتد

ويعلم جميع المحيطين والمقربين من دي خيا أن ريال مدريد يرى أن الحارس الشاب سيثري كثيراً مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم، مما دفع مجلس إدارة النادي إلى شحذ أسلحته للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الحالي.

وتثمن إدارة ريال مدريد ما قام به الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ولكن الأخير أثار بعض من علامات الاستفهام حول أدائه خلال مسيرته هذا الموسم، في الوقت، الذي أعرب فيه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن رضاه بما يقدمه حارسه الأساسي حتى الآن.

وكان المدرب الفرنسي قد نفى في وقت سابق وجود نية لديه في التعاقد مع لاعبين جدد، بيد أن القرار النهائي يرجع للإدارة، التي تضع نصب عينيها مصلحة الفريق والحفاظ على الأجواء الهادئة بين كل عناصره.