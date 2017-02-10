ريال مدريد يعتزم تمديد عقد بنزيمة

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الريال يعتزم تمديد تعاقده مع بنزيمة لمدة عامين، علماً بأن عقده الحالي يستمر حتى 30 حزيران/يونيو عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن التجديد يشكل تأكيداً من النادي على ثقته بالمهاجم الفرنسي الذي تعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، وأن الريال يعتزم التوصل إلى اتفاق بنهاية الموسم الجاري.

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