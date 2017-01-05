ريال مدريد في رحلة معادلة رقم برشلونة

يعاود الدوري الإسباني لكرة القدم نشاطه بعد انتهاء عطلة الميلاد ورأس السنة، فيسعى ريال مدريد المتصدر إلى معادلة رقم غريمه برشلونة في عدد المباريات التي خاضها من دون خسارة، عندما يستضيف غرناطة السبت في المرحلة السابعة عشرة.

ويحمل برشلونة العدد القياسي للمباريات المتتالية دون خسارة في كل المسابقات (39)، بينما حقق ريال فوزه الـ38 تواليًا الأربعاء بسهولة على إشبيلية 3-صفر في ذهاب ثمن نهائي مسابقة كأس إسبانيا.

ويبدو الفوز في متناول النادي الملكي المتصدر، خلافًا لغريمه الكاتالوني حامل اللقب، والذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط. ويحل برشلونة، الثاني، ضيفاً على فياريال الرابع الأحد في مباراة صعبة.

وسيكون ريال، ولديه مباراة مؤجلة، مرشحاً لتحقيق فوزه السابع توالياً على غرناطة الذي لم يسبق له أن أسقطه في ملعبه "سانتياغو برنابيو"، لاسيما في ظل المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد تتويجهم بكأس العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر.

وكانت هذه الكأس الثالثة للنادي منذ تسلم الفرنسي زين الدين زيدان قيادة جهازه الفني، في الرابع من كانون الثاني/يناير 2015.

ورأى زيدان أن الفوز في بداية السنة "مهم جدًا".

وتعود الهزيمة الأخيرة لريال إلى السادس من نيسان/أبريل حين سقط أمام فولفسبورغ الألماني صفر-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو يأمل معادلة الرقم الذي حققه برشلونة في موسم 2015-2016، علمًا أن الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري فقط يحمله ريال سوسييداد 38 مباراة دون هزيمة بين29 نيسان/أبريل 1979 و11 أيار/مايو 1980.

وأظهر ريال مدريد في مباراة الأربعاء ضد إشبيلية ثالث الدوري، أنه قادر على التعامل مع أي مباراة حتى في غياب نجومه، لاسيما البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، والويلزي غاريث بايل المصاب. وعوض الكولومبي خاميس رودريغز هذه الغيابات في المباراة أمام اشبيلية، بتسجيل هدفين.

وقد يفضل المدرب اراحة لاعبيه الأساسيين خلال الفترة المقبلة، في ظل جدول مباريات مكثف مرتقب في الشهرين المقبلين.

ويعاني النادي إصابات في صفوفه أبرزها للويلزي غاريث بايل الغائب منذ تشرين الثاني/نوفمبر وقدرت مدة ابتعاده بأربعة أشهر، والمدافعين سيرخيو راموس والبرتغالي بيبي اللذين لم تحدد مدة غيابهما. كما يغيب لاعبا خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش اللذين أصيبا خلال كأس العالم للأندية الشهر الماضي.



اختبار صعب للاعبي أنريكي

على ملعب "المادريغال"، يأمل برشلونة في أن يبدأ السنة الجديدة من حيث أنهى العام الماضي، وتحقيق فوزه الثالث تواليًا. المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للاعبي المدرب لويس أنريكي، الذين يحلون ضيوفاً على على فياريال الرابع، بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

ويأمل المدرب الإسباني في أن يبدأ لاعبوه السنة بزخم بعد الراحة التي نالوها خلال عطلة الأعياد، لاسيما ثلاثي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغواياني لويس سواريز.

وأكد أنريكي الأربعاء جهوزية اللاعبين الثلاثة على رغم فترة الراحة التي نالوا، والتي كانت أطول من زملائهم الآخرين. وغاب ميسي وسواريز ونيمار عن مباراة 21 كانون الأول/ديسمبر ضد هيركوليس 7-صفر في إياب الدور الرابع من كأس إسبانيا، وعادوا الى التمارين الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام من عودة زملائهم.

ويأمل النادي الكاتالوني في استغلال المعنويات المهزوزة لفياريال الذي اقترب من توديع الكأس بعد خسارته الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي 1-3 أمام مضيفه ريال سوسييداد، خامس الدوري بفارق الأهداف، والذي يخوض مباراة قوية السبت على أرضه ضد إشبيلية الثالث.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا، على أن يلعب السبت أتلتيكو مدريد السادس مع مضيفه إيبار، وسلتا فيغو مع ملقا. وتستكمل الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع ألافيس، وريال بيتيس مع ليغانيس، ولاس بالماس مع سبورتينغ خيخون.

وتقام المباراة الأخيرة الاثنين بين أوساسونا وفالنسيا.