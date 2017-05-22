رونالدو يدافع عن نفسه أمام الصحافيين "أنا لست شيطاناً"

وسجل رونالدو (32 عاماً) هدفه الأربعين هذا الموسم في الفوز على ملقا 2-صفر الأحد، ليساهم أفضل لاعب في العالم أربع مرات آخرها 2016، في إحراز النادي لقبه الأول في الدوري منذ 2012.

إلا أنّه وعلى رغم فرحة الفوز، غضب رونالدو عندما وجه اليه أحد الصحافيين بعد المباراة سؤالاً عن حركة وجهها إلى لاعبي سلتا فيغو خلال مباراة الفريقين الأربعاء (4-1)، يلمح فيها إلى تلقي النادي أموالاً للتأثير على فرص النادي المدريدي في إحراز لقب الدوري.

وقال رونالدو: "الناس يقولون الكثير عني من دون أن يعرفوا شيئاً، وهذا الأمر يزعجني، أنتم (الصحافيون) تقولون أموراً عن كريس (كريستيانو) من دون أن تعرفوا الحقيقة".

أضاف: "انا لست ملاكاً، لكنني أيضاً لست شيطاناً كما يعتقد العديد من الناس (...) لا أحب أموراً مماثلة لأنّ لدي عائلة، لدي أم، ابن، ولا أحب قول الناس أموراً غبية عني".

ولم يحل غضب رونالدو دون تطرقه إلى فوز نادي العاصمة باللقب، علماً بأن هدفه الأحد كان الـ14 له في المباريات التسع الأخيرة.

وقال: "لقد تحضرت لأكون في قمة لياقتي خلال المراحل الأخيرة من الموسم (...) ساعدت الفريق من خلال أهدافي، من خلال قراراتي (على أرض الملعب)، وأنا سعيد لذلك".