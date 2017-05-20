رونالدو نصح بيريز بانتداب هذا اللاعب!

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت بأن رونالدو اجتمع ببيريز ونصحه بانتداب مهاجم سبورتينغ لشبونة جيلسون مارتينز(22 عاماً) الذي سجل 7 أهداف ونجح في نسج 8 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة هذا الموسم.

وولد جيلسون مارتينز في الرأس الأخضر في 11 أيار/مايو 1995 وعند حلوله بالبرتغال التحق بأكاديمية بينفيكا وفي 2010 التحق بنادي سبورتينغ لشبونة وتدرج هناك بكل المراحل العمرية وفي عام 2015 انظم للفريق الأول.

تدرّج جيلسون في كامل المراحل العمرية للمنتخب البرتغالي وفي أيلول/سبتمبر 2016 التحق بالمنتخب الأول وخاض معه 4 مباريات.

وأشارت أخبار أخرى بأن اللاعب بات محل اهتمام أندية برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.