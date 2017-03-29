رئيس رابطة الدوري الإسباني يُهاجم بيكيه

وقال تيباس إن تعليقات بيكيه بعد فوز إسبانيا على فرنسا 2صفر ودياً الثلاثاء في باريس، ستخلق فقط "توتراً" بين عملاقي الكرة الإسبانية.

وقال تيباس: "أعتقد أنه ارتكب خطأ، لكن لا أستطيع تحديد مدى فداحته".

وكان بيكيه قال: "لن أعمل أبداً لدى ريال مدريد. لا أحب قيمهم، برغم صداقتي مع بعض لاعبيهم".

وأثار بيكيه حالات التهرب من الضريبة لبعض زملائه مثل البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، وزعم أن لاعبي ريال مدريد تجنبوا العقوبة في ظروف مماثلة.

واتهمت تسريبات "فوتبول ليكس" هداف ريال البرتغالي كريستيانو رونالدو بإخفاء 150 مليون يورو في جنات ضريبية، وهو أمر نفاه أفضل لاعب في العالم لعام 2016.

ورد قلب دفاع ريال ومنتخب اسبانيا سيرخيو راموس: "بيكيه؟ ما يقوله لن يغير شيئا في ريال مدريد.. لن يأخذ ذلك الألقاب منا".

وتابع: "هذا جزء من شخصية بيكيه. لن نغيره بعمر الثلاثين. يجب ان نستمتع به كلاعب، لانه رائع في هذا الاطار. يجب ان ندعه يرتدي الابيض غالبا، فهذا اللون يناسبه".