ديبورتيفو لا كورونيا يقترب من تأمين البقاء

وبكّر أوساسونا بالتسجيل عبر جون ستيفن موندراغون في الدقيقة الرابعة بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر ركلة ركنية.

وردّ ديبورتيفو بثنائية للبرازيلي غيلييرمي دوس سانتوس توريس في الدقيقتين 18 بضربة رأسية إثر تمريرة من أليخاندرو أريباس و70 بتسديدة بيمناه إثر كرة رأسية من راؤول البنتوسا بعد ركلة ركنية، قبل أن يمنح مدافع الضيوف خوان فرانشيسكو مورينو التعادل لأصحاب الأرض بتسجيله هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه (78).

وعزّز ديبورتيفو لا كورونيا موقعه في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط أمام سبورتينغ خيخون الثامن عشر وآخر المهددين بالهبوط قبل 3 مراحل من نهاية الموسم، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 19 نقطة وبقي في المركز الأخير بفارق نقطة واحدة خلف غرناطة التاسع عشر قبل الأخير والذي هبط رسمياً السبت بخسارته أمام مضيفه ريال سوسييداد 1-2.

وخسر ريال بيتيس أمام ضيفه ديبورتيفو الافيس بهدف لروبن باردو (12) مقابل أربعة أهداف للصربي نيناد كرستيسيتش (48) وروبن سوبرينو (54) والفنزويلي كريستيان سانتوس (58) والصربي ألكسندر كاتاي (90+4).

وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب لاحقاً أيبار مع ليغانيس، وسلتا فيغو مع أتلتيك بيلباو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ملقا مع إشبيلية.