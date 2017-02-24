خسارة لاس بالماس أمام ريال سوسييداد

على ملعب غران كناريا وأمام أكثر من 19 ألف متفرج، انتظر ريال سوسييداد حتى الدقيقة 74 لخطف النقاط الثلاث بواسطة خافيير برييتو، فرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس مقابل 28 للخاسر صاحب المركز الثاني عشر.

ويلعب السبت ألافيس مع فالنسيا، وريال بيتيس مع جاره إشبيلية، وليغانيس مع ديبورتيفو لاكورونيا، وايبار مع ملقا.

وتختتم المرحلة الأحد فيلتقي اسبانيول مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع برشلونة، واتلتيك بلباو مع غرناطة، وسبورتينغ خيخون مع سلتا فيغو، وفياريال مع ريال مدريد.