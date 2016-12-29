جهود لاس بالماس لضم خيسي تصطدم برغبات "الكبار"

تدخل مفاوضات نادي لاس بالماس الإسباني مع اللاعب خيسي رودريغيز في سلسلة من التعقيدات مع مرور الأيام، حيث أبدت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب، بعد أن أكدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن الباب مفتوح أمام رحيل لاعب ريال مدريد السابق.

وكان لاس بالماس هو الخيار الأول للاعب الإسباني الشاب حتى الأيام الأخيرة، كونه يرغب في العودة مرة أخرى إلى جزر الكناري الإسبانية، ولكن أندية أخرى مثل ميلان وليفربول وروما بدأت في مداعبة طموحات رودريغيز في محاولة منها لضمّه.

ولا يملك لاس بالماس الكثير للقيام به أمام القدرات المالية الضخمة للأندية المذكورة، وهو ما أكد عليه رئيس النادي، ميغيل أنخيل راميريز، حيث قال في تصريحات لصحيفة "لا بروبينسيا": "نرغب بشدة في ضمه، لا أعرف إذا كانت أندية ليفربول وميلان وروما يتفاوضون معه ولكنهم يرغبون في التعاقد معه وهم على استعداد لدفع الراتب، الذي يستحقه، أما نحن فلا، ولكن لدينا أشياء أخرى".