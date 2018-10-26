وقام المزورون ببيع أكثر من 2800 بطاقة للمباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في أيار/مايو الماضي، وجمعت بين المضيف الكاتالوني والنادي الملكي. وأتى إعلان الشرطة قبل يومين من تجدد اللقاء بين الفريقين في كامب نو ضمن المرحلة العاشرة من الليغا لموسم 2018-2019.

وأعلنت الشرطة في بيان أن "ثماني شركات على الأقل" كانت ضالعة في عملية التزوير التي شملت الاستحصال على الترميز الخاص بمجموعة من مشجعي برشلونة، لإصدار بطاقات مزيفة للمباراة ضد ريال مدريد (2-2) في أيار/مايو الماضي، وبيعها بأسعار مرتفعة.

وقام النادي الكاتالوني يومها بتعليق الاشتراكات الموسمية للمشجعين المعنيين، وألغى بالكامل اشتراكات 33 منهم تبيّن أنهم قاموا بخطوة مماثلة في مراحل سابقة.

وأوضحت الشرطة أنها نفذت الجمعة تسع مداهمات لمكاتب ومنازل الأشخاص المشتبه بتورطهم، وأنه من المتوقع القيام بتوقيفات إضافية.

وطالب برشلونة بدوره الجمعة بوضع حد للتزوير من "المافيا المنظمة".