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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

توقيف 7 أشخاص لبيعهم تذاكر مزورة للكلاسيكو في الموسم الماضي

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أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة توقيف 7 أشخاص على خلفية بيع تذاكر مزورة لكلاسيكو القطبين برشلونة وريال مدريد الموسم الماضي ضمن الدوري المحلي، ما كبد النادي الكاتالوني حينها نحو 1,5 مليون يورو.

Reuters

وقام المزورون ببيع أكثر من 2800 بطاقة للمباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في أيار/مايو الماضي، وجمعت بين المضيف الكاتالوني والنادي الملكي. وأتى إعلان الشرطة قبل يومين من تجدد اللقاء بين الفريقين في كامب نو ضمن المرحلة العاشرة من الليغا لموسم 2018-2019.

وأعلنت الشرطة في بيان أن "ثماني شركات على الأقل" كانت ضالعة في عملية التزوير التي شملت الاستحصال على الترميز الخاص بمجموعة من مشجعي برشلونة، لإصدار بطاقات مزيفة للمباراة ضد ريال مدريد (2-2) في أيار/مايو الماضي، وبيعها بأسعار مرتفعة.

وقام النادي الكاتالوني يومها بتعليق الاشتراكات الموسمية للمشجعين المعنيين، وألغى بالكامل اشتراكات 33 منهم تبيّن أنهم قاموا بخطوة مماثلة في مراحل سابقة.

وأوضحت الشرطة أنها نفذت الجمعة تسع مداهمات لمكاتب ومنازل الأشخاص المشتبه بتورطهم، وأنه من المتوقع القيام بتوقيفات إضافية.

وطالب برشلونة بدوره الجمعة بوضع حد للتزوير من "المافيا المنظمة".

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