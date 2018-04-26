تشونغكينغ الصيني يعتبر خبر انضمام انييستا الى صفوفه "شائعة"

ويستعد انييستا (33 عاما) للاعلان هذا الاسبوع عن وجهته المقبلة، وتردد انه في طريقه الى احد الاندية الصينية.

وقال البرتغالي باولو بنتو مدرب تشونغكينغ في تصريحات لوسائل الاعلام الصينية "انها اشاعة ومن الصعب التعليق على الشائعات".

وتابع "لكن من الواضح ان جميع المشجعين والمدربين في العالم يقدرون لاعبا مثل انييستا".

بدأ انييستا مسيرته الاحترافية مع برشلونة عام 2002، وكان وقع في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عقدا "مدى الحياة" مع النادي الكاتالوني.

والمح الدولي الاسباني بعد احراز برشلونة لقب كأس اسبانيا على حساب اشبيلية (5-صفر) السبت الماضي انه قد يكون خاض النهائي الاخير مع فريقه، وانه سيعلن قبل 30 نيسان/ابريل الحالي قراره بشأن العرض الصيني.

وفي الاسبوع الماضي، نقلت "بي بي تي في" مالكة حقوق نقل الدوري الصيني، عن "مصادر داخلية" في النادي الصيني لم تذكرها قولها انه "تأكد بالفعل ان انييستا سيوقع".

ووفقا لصحيفة ماركا الاسبانية، فان جيانغ ليزهانغ رئيس تشونغكينغ يكثف محاولاته لضم قائد برشلونة، لكن النادي الصيني يرفض برغم كل هذه الاخبار التعليق رسميا على موضوع انتقال اللاعب.

ولم يتمكن انييستا من حبس دموعه بعد مغادرته أرض الملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص باتلتيكو مدريد عقب نهائي الكأس، وقال بعد المباراة "هذا الأسبوع سأكشف قراري".

وقبل ساعات من نهائي الكأس، اعلن رعاة تشونغكينغ ان النادي "إيجابي" بشأن التعاقد مع انييستا.

توج انييستا مع برشلونة بالعديد من الالقاب في الدوري والكأس المحليين، ودوري ابطال اوروبا، واحرز مع منتخب اسبانيا ايضا لقب كأس اوروبا وكأس العالم، وكان صاحب هدف الفوز بمونديال 2010 في جنوب افريقيا في مرمى الارجنتين.

وسيتوج انييستا مع برشلونة بلقب الدوري الاسباني هذا الموسم في نهاية الاسبوع الحالي على الارجح، اذ يحتاج الفريق الى نقطة واحدة فقط لاستعادة اللقب.