بيل يعود لتمارين ريال مدريد

وكتب النادي الملكي الذي استعاد عنصراً هجومياً حاسماً، على موقعه الرسمي: "الخبر السعيد هو عودة بيل إلى صفوف المجموعة بعدما خاض الحصة التدريبية كاملة مع زملائه الأحد".

وكان بيل خضع لعملية جراحية آواخر تشرين الثاني/نوفمبر في كاحل قدمه اليمنى إثر إصابة تعرض لها في المباراة ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-1) في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أورويا.

وتطرقت وسائل الإعلام الإسبانية وقتها إلى غياب لمدة 4 أشهر، لكن يبدو أن الدولي الويلزي تعافى قبل انتهاء المدة المتوقعة.

وكان مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استبعد أول من أمس الجمعة أن يكون بيل جاهزاً لخوض مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي ضد نابولي الإيطالي الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، لكنه ألمح إلى إمكانية جهوزيته لمباراة الإياب في 7 اذار/مارس في نابولي.

وقال زيدان: "بالنسبة لمباراة الإياب؟ أتمنى أن يكون معنا"، مضيفاً "إنه في حال جيدة جداً، يعمل جيداً وأراه متحمساً".

وسيستفيد زيدان من عودة بيل خصوصاً في تشكيل خطه الهجومي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.