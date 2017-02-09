الدوري الإسباني
AFP

بيلباو يمدد عقد ألفاريز المتعافي من مرض السرطان

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مدّد نادي أتلتيك بيلباو الإسباني لكرة القدم عقد مدافعه ييراي ألفاريز لوبيز العائد إلى الملاعب مؤخراً بعد تعافيه من مرض السرطان.

 

وأعلن الفريق الباسكي اليوم الخميس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه جدد ثقته في مدافعه الشابألفاريز إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2020.

وبعد غياب دام نحو شهرين اثر خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم خبيث في الخصية عانى منه لفترة، شارك ألفاريز (22 عاماً) للمرة الأولى السبت مع فريقه ضد برشلونة ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المحلي،

وحددت ادارة بيلباو في عقد اللاعب شرطاً جزائياً بقيمة 30 مليون يورو إذا أراد المدافع المحوري الرحيل عن الفريق قبل انتهاء مدة التعاقد.

 

 
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