بيريز يصف قرار اقالة لوبيتيغي بـ "غير العادل"

في المقابل، اعلن لوبيتيغي لدى تقديمه لوسائل الاعلام وهو يجهش بالبكاء بان الاقالة "كانت اليوم الاكثر حزنا لي في حياتي بعد وفاة والدتي".

وقال لوبيتيغي "امس، كان اليوم الاكثر حزنا لي في حياتي بعد وفاة والدتي. لكن اليوم هو اسعد يوم في حياتي".

واضاف "نحن مقتنعون باننا تصرفنا بصراحة وبطريقة واضحة" في اشارة الى تعاقده مع ريال مدريد. واعتبر اعلان ريال مدريد مفاجأة لأن لوبيتيغي كان قد مدد في أيار/مايو الماضي عقده مع الاتحاد الاسباني حتى 2020.

ويبدو ان رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس علم بخبر التعاقد قبل خمس دقائق من اعلانه رسميا ما اثار غضبه، فقرر اقالة لوبيتيغي.

وأدت إقالة لوبيتيغي قبل يومين من المباراة الأولى لبلاده في مونديال 2018، بسبب إعلانه التعاقد مع نادي ريال مدريد الثلاثاء، إلى حالة من الذهول في بلاد تسعى الى تعويض خيبة مونديال 2014.

وتخوض اسبانيا باكورة مبارياتها في مونديال روسيا بمواجهة جارتها البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو الجمعة.