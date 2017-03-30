الدوري الإسباني
Reuters

بيريز يدافع عن ناديه أمام سخرية بيكيه

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لجأ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إلى السخرية للدفاع عن "قيم النادي الملكي"، في إشارة غير مباشرة إلى مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، الذي سخر في وقت سابق من ناديه باستخدام نفس الكلمات.

وقال بيريز، في كلمته أمام الصحفيين اليوم الخميس، للإعلان عن عقد رعاية جديد للنادي مع إحدى شركات الاتصالات: "مرحباً بكم في المكان، الذي يهتم
فقط بالقيم الرياضية".

وجاءت تصريحات بيريز، بعد أن قال بيكيه: "لا تعجبني القيم التي يعبر عنها ريال مدريد، أقدر اللاعبين كثيراً، والكثيرون منهم أصدقاء لي ،ولكن ما لا أحبه في الريال هو سلوك أشخاص في الطاقم الإداري وكيفية تلاعبهم بالأشياء في بلادنا.. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يروق لي".

وأضاف بيريز في كلمته، قائلاً: "اليوم يوجد هنا فريقان (كرة القدم وكرة السلة)، كلاهما يجمع 20 كأسا أوروبية ويرغبون في تحقيق المزيد، نادينا يحصد الإعجاب بفضلهم، بالإضافة إلى ذلك فالنادي يحوز الاحترام بفضل مبلادئه وقيمه، التي تعد جزءاً من كيانه".
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