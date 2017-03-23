بنزيمة يطلب "تفسيرات" من ديشان حول غيابه عن المنتخب

ولا شك بأن المقابلة التي أجرتها اذاعة مونتي كارلو عشية المؤتمر الصحافي لديشان المخصص للمباراة ضد لوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس العالم، ستحدث ضجة كبيرة.

وقال بنزيمة الذي خاض 81 مباراة دولية، في حديثه إلى الاذاعة الفرنسية "حتى الآن لم أضع حداً لمسيرتي الدولية، أريد الاستمرار، لا زلت شاباً (29 عاماً)، ولدي طموحات كبيرة".

يُذكر أن ضلوع بنزيمة في فضيحة شريط جنسي كلفه الغياب عن كأس أوروبا التي استضافتها بلاده عام 2016. ومنذ ذلك التاريخ يعلل ديشان سبب استبعاده لبنزيمة بانه "لمصلحة المنتخب"، في حين يكرر رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت ان بنزيمة "سيعود يوماً" اذا "استمر باللعب جيداً".

وقال بنزيمة في هذا الصدد "الأمر (عدم استدعائه إلى صفوف المنتخب) صعب عندما تلعب في ناد كبير. أنا أحب كرة القدم، المباريات الكبيرة".

وأضاف "غيابي عن منتخب فرنسا مستمر منذ عام ونصف العام، وأنا أعيش ذلك بطريقة سيئة، أجد ذلك ظلماً لا سيما في ظل عدم وجود تفسيرات".

وتابع "أود اجراء نقاش مع المدرب، أريد معرفة ما اذا كان الأمر يتعلق بهذا الأمر (الفضيحة) أو أي شيء آخر".

ورداً على سؤال من راديو مونتي كارلو عن سوق الانتقالات الكروية، أكد بنزيمة أن حلمه يكمن بإنهاء مسيرته في صفوف ناديه الحالي وقال: "بصراحة، ليس هناك أي نادٍ يبهرني كما يفعل ريال مدريد حتى بعد مرور ثماني سنوات في صفوفه".

وأضاف "أشعر بالراحة هنا أكثر من أي مكان أخر. بالنسبة إلي ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم منذ سنوات"، متابعاً "انهاء مسيرتي في ريال مدريد هو حلم".

وكان بنزيمة بدأ مسيرته في ليون قبل الانتقال إلى ريال مدريد عام 2009 وتوج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وبطولة إسبانيا مرة واحدة موسم 2011-2012، وكأس إسبانيا مرتين عامي 2010-2011 و2013-2014 وخاض في صفوفه 237 مباراة سجل خلالها 119 هدفاً.