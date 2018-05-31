بلباو يتعاقد مع المدرب بيريتسو

وكان تسيغاندا قد حل بدلا من ارنستو فالفيردي المنتقل إلى برشلونة بطل الدوري، عندما كان بيريتسو مرشحا لتولي الفريق الباسكي قبل انتقاله إلى إشبيلية.

وبدأ بيريتسو (48 عاما)، قلب دفاع نيويلز اولد بويز السابق، مسيرته التدريبية مع استوديانتيس الأرجنتيني قبل انتقاله إلى اوهيغينز التشيلي بين 2011 و2014، ثم حل بدلا من لويس انريكي في تدرب سلتا فيغو وقاده في 2017 إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأقاله إشبيلية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإسباني، وذلك بعد شهر من تشخيص إصابته بسرطان البروستات.



