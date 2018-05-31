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الدوري الإسباني

بلباو يتعاقد مع المدرب بيريتسو

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أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني تعاقده الخميس مع مدرب إشبيلية السابق ادواردو بيريتسو لعام واحد ليحل بدلا من خوسيه انخل تسيغاندا.

Reuters

 

وكان تسيغاندا قد حل بدلا من ارنستو فالفيردي المنتقل إلى برشلونة بطل الدوري، عندما كان بيريتسو مرشحا لتولي الفريق الباسكي قبل انتقاله إلى إشبيلية.

وبدأ بيريتسو (48 عاما)، قلب دفاع نيويلز اولد بويز السابق، مسيرته التدريبية مع استوديانتيس الأرجنتيني قبل انتقاله إلى اوهيغينز التشيلي بين 2011 و2014، ثم حل بدلا من لويس انريكي في تدرب سلتا فيغو وقاده في 2017 إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأقاله إشبيلية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإسباني، وذلك بعد شهر من تشخيص إصابته بسرطان البروستات.
                  
 

أتلتيك بلباو ادواردو بيريتسو
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