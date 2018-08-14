بطولة إسبانيا: نقل مباشر على فيسبوك في جنوب آسيا لثلاث سنوات

ووصفت الرابطة الإسبانية بـ "الرائد" هذا الاتفاق مع شبكة التواصل الاجتماعية الأولى في العالم، والذي "يفتح حقبة جديدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية".

وأوضحت أن "كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الاولى في كرة القدم ستصبح متوفرة مجانا على فيسبوك في ثماني دول: أفغانستان، بنغلادش، بوتان، الهند، نيبال، جزر المالديف، سريلانكا وباكستان".

وهي المرة الاولى التي توقع فيها الرابطة عقدا للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي، والعقد يستهدف يشكل خاص النهد، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع 1,3 مليار نسمة. ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف الخليوية في الهند أكثر من مليار شخص، بينما يتمتع نحو نصف مليار شخص باتصال بشبكة الانترنت.

وأعربت الرابطة عن سرورها بتوقيع "عقدها الأول للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي"، دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية التي قدرتها صحيفة "ماركا" بـ 90 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يبدأ من موسم 2018- 2019 الذي ينطلق الجمعة"، مؤكدا أنه "جميع المباريات ستكون متوفرة على الصفحة الرسمية للدوري على فيسبوك، وأيضا على الصفحات الخاصة بكل ناد".

علق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على الاتفاق بالقول "الليغا هي مرجع لكرة القدم العالمية وهذا (الاتفاق) يشكل ارتياحا هائلا بالنسبة الينا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية سيكون مهما جدا أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجانا عبر فيسبوك".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الرابطة أنها جددت عقدها لخمس مواسم (2019 الى 2024) مع مجموعة "ميديابرو" الإسبانية لبث المباريات عالميا مقابل 4,48 مليارات يورو، أي ما يعادل 896 مليون يورو في الموسم الواحد، بزيادة 30% عن العقد السابق.

وبلغت عائدات موسم 2016- 2017 بحسب الرابطة 3,6 مليارات، 40% منها من حقوق النقل التلفزيوني بأرباح وصلت الى 234 مليون يورو. وأعربت الرابطة عن أملها في تجاوز عائدات موسم 2017- 2018، أربع مليارات يورو.

ويعد بث المباريات عبر فيسبوك أحدث خطوة ضمن اتفاقات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الانترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.

وفي حزيران/يونيو، أعلنت مجموعة "أمازون" الأميركية العملاقة، التوصل الى اتفاق لبث 20 مباراة من الدوري الإنكليزي عبر الانترنت في المملكة المتحدة، في كل من المواسم الثلاثة المقبلة (بدءا من 2019-2020).