برشلونة: 500 مليون يورو قيمة البند الجزائي لتحرير أومتيتي

وكان برشلونة قد أعلن الأحد تمديد عقد اللاعب البالغ 24 عاما خمسة أعوام، ما سيبقيه في صفوف النادي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال بارتوميو خلال مؤتمر صحافي عقده في "كامب نو" بعد تجديد العقد "إنه عقد لفترة طويلة مع بند جزائي يصل إلى 500 مليون يورو. نعتقد أنه مع هذا البند، لن يفكر أي شخص بالقدوم إلى هنا (للتعاقد مع أومتيتي)".

وأكد بارتوميو ان تمديد عقد الفرنسي هو "أفضل خبر لعشاق النادي البرشلوني. هذا اللاعب بات مهما جدا للفريق. وبدون صامويل لن يكون الفريق هو ذاته ونحن في حاجة إليه".

وانضم أومتيتي الى برشلونة قادما من ليون الفرنسي عام 2016 في صفقة قدرت قيمتها بـ 25 مليون يورو، في ما عدته الصحافة الاسبانية أفضل تعاقد في عهد بارتوميو الذي يتولى رئاسة النادي منذ عام 2014.

وكانت قيمة البند الجزائي في العقد السابق محددة بـ 60 مليون يورو، ما أثار اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه، لاسيما لكون هذا المبلغ "متواضعا" اذا ما تمت مقارنته بصفقات أخرى لمدافعين، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك (من ساوثمبتون الى ليفربول الانكليزيين مقابل 84 مليون يورو)، والفرنسي إيمريك لابورت (من أتلتيك بيلباو الاسباني الى مانشستر سيتي الانكليزي لقاء 70 مليون يورو).

وقطع أومتيتي انخراطه في معسكر المنتخب الفرنسي التحضيري لمونديال روسيا 2018، لتوقيع العقد الاثنين. وهو قال خلال المؤتمر الصحافي "أنا متوتر قليلا لأني سأتابع حلمي هنا. منذ اليوم الاول في برشلونة شعرت وكأني في منزلي وأريد أن أبقى لفترة 15 عاما".

أضاف "أحظى بثقة الجميع ولا أريد المغادرة".

ويؤكد تمديد العقد متانة الشراكة بين برشلونة ولاعب المنتخب الفرنسي الذي خاض 17 مباراة دولية.

وبات أومتيتي مدافع الارتكاز الثاني الى جانب جيرار بيكيه (31 عاما) في برشلونة، علما ان الأخير مدد مؤخرا عقده مع النادي الكاتالوني حتى 2022. ويكمل برشلونة بتمديد عقد أومتيتي، سلسلة من التمديدات للاعبين أساسيين، يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (حتى 2021)، الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (حتى 2022) وسيرجي روبرتو (2022).