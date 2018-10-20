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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

برشلونة يكشف عن خططه لتطوير ملعبه

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كشف نادي برشلونة الإسباني عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعة استاد "كامب نو" ضمن مشروع عملاق.

Reuters

 وأظهر برشلونة خلال فيديو، لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله.  

 وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد وعلى مدار ثلاث سنوات مقبلة بدءا من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف.  

 ووفقا لهذه الخطة فإنه من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024، وقال النادي إنه سينفق حوالي 360 مليون يورو (414.47 مليون دولار).  

 وبدأ برشلونة بالفعل في أعمال بناء ملعب جديد للشباب وفريق البدلاء وسيتم إطلاق عليه اسم أسطورته الهولندي الراحل يوهان كرويف وسيكون مقرا للمران.  

ويشهد المشروع الجديد بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة أيضا إضافة إلى مساحات خضراء حول الاستاد الحالي.  
 

برشلونة الإسباني الدوري الإسباني كامب نو
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