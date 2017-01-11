برشلونة لبيكيه: "لا تتحدث عن التحكيم"

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء إلى أن غراو أعرب عن تأييده لما قاله إنريكي في هذا الشأن ونقلت عنه قوله: "أحياناً قد توجد بعض المواقف، التي لا تروق لنا، ولكنني اتفق مع لويس إنريكي وأتفهم رد فعل بيكيه".

وأضاف: "نتفهم رد فعل بيكيه، ولكن إذا قمنا بالحث عما هو أفضل بالنسبة لبرشلونة، فعلينا ألا نتحدث عن الحكام".

واستطرد غراو قائلاً: "لقد تحدثنا مع قائدي الفريق ومع بيكيه وشرحنا لهم رغبة النادي في عدم التحدث عن الحكام".