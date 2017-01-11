برشلونة لبيكيه: "لا تتحدث عن التحكيم"
اتخذ أوسكار غراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، موقفاً مماثلاً للمدرب، لويس إنريكي، فيما يتعلق برأيه في الحكام وتصريحات وتصرفات المدافع جيرارد بيكيه.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء إلى أن غراو أعرب عن تأييده لما قاله إنريكي في هذا الشأن ونقلت عنه قوله: "أحياناً قد توجد بعض المواقف، التي لا تروق لنا، ولكنني اتفق مع لويس إنريكي وأتفهم رد فعل بيكيه".
وأضاف: "نتفهم رد فعل بيكيه، ولكن إذا قمنا بالحث عما هو أفضل بالنسبة لبرشلونة، فعلينا ألا نتحدث عن الحكام".
واستطرد غراو قائلاً: "لقد تحدثنا مع قائدي الفريق ومع بيكيه وشرحنا لهم رغبة النادي في عدم التحدث عن الحكام".