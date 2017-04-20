بايل يستأنف التدريب مع اقتراب الكلاسيكو

استأنف الجناح الويلزي غاريث بايل التدريبات الجماعية مع فريقه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس بحسب ما أعلن ناديه في اشارة إلى امكانية مشاركته في الكلاسيكو ضد برشلونة الأحد المقبل ضمن الدوري المحلي.

وكان بايل تعرض إلى اصابة في ربلة الساق اليمنى في المباراة ضد بايرن ميونيخ الألماني في 12 نيسان/أبريل الحالي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا واضطر إلى ترك الملعب في الشوط الثاني.

وغاب بايل التي كانت اصابة قريبة من كاحل قدمه اليمنى حيث أجرى عملية جراحية أبعدته نحو 3 أشهر في الشتاء، عن المباراتين ضد سبورتينغ خيخون في الدوري المحلي السبت الماضي وبايرن ميونيخ (4-2 بعد التمديد) الثلاثاء في اياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

وتشكل عودته خبراً ساراً لمدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي بات بامكانه الدفع بالثلاثي "بي بي سي" بايل والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو الأحد ضد برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو.

في المقابل، واصل المدافع البرتغالي بيبي عمله في الصالة الرياضية حيث يعاني من اصابة في الأضلع، فيما اكتفى المدافع الفرنسي رافايل فاران المصاب في فخذه بحصة تدريبية بمفرده.

ويتصدر ريال مدريد الساعي إلى اللقب الأول منذ 2012، الترتيب برصيد 75 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب قبل الكلاسيكو الحاسم.