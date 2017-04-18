الكلاسيكو - هل تعلم قصة حَكم المواجهة الأولى؟

في نصف نهائي كوبا لاكوروناسيون يوم 13 أيار/مايو 1902، تقابل برشلونة مع غريمه الذي مازال لم ينل لقب "الملك" وكان اسمه نادي كرة القدم بمدريد، وحقق الكتلان الفوز بنتيجة 3-1.

في تلك البطولة لم تُدر المباريات عبر حكام عاديين كما نعرفهم اليوم، فقد كانت إحدى أولى منافسات كرة القدم التي تقام في إسبانيا وغاب عنها العديد من الجوانب التنظيمية.

حكم مباراة برشلونة ومدريد في نصف النهائي كان باسكياً من بلباو ويدعى لويس آرانا، وكان لاعباً مشاركاً مع نادي بيسكايا بلباو في نفس البطولة التي توّج بها ناديه لاحقاً بفوزه في النهائي على برشلونة 2-1 بتحكيم المدير الرياضي لريال مدريد بادروس روبيو.

انتظرونا في المعلومة القادمة ستكتشفون شيئاً فريداً آخر عن الكلاسيكو.