الكلاسيكو - هل تعلم أسرار الهدف الأول؟

هل تعلم أن أول لاعب سجل في مباريات الكلاسيكو هو الألماني أودو شتاينبرغ خلال المواجهة الأولى بين الفريقين في نصف نهائي كوبا لاكوروناسيون يوم 13 أيار/مايو عام 1902.

شتاينبرغ سجل الهدفين الأول والثاني خلال المواجهة التي فاز بها برشلونة بنتيجة 3-1.

شتاينبرغ هو مهندس صناعي كان يمثل المؤسسات الصناعية الألمانية في كل من إسبانيا والبرتغال، وتميز بمواهبه الرياضية المتعددة، إذ كان عداء مختصاً في الـ 100 متر والـ 400 متر.

أسس نادي للتنس في مدينة برشلونة، وكان من أوائل المحررين في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

الهدف الأول لريال مدريد في الكلاسيكو كان في المباراة ذاتها وسجله الإنكليزي أرثر جونسون.

انتظرونا في المعلومة القادمة ستكتشفون شيئاً فريداً آخر عن الكلاسيكو.