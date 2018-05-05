همام كدر

هنا ليس الحديث عن الممر الشرفي هو الأساس، لأن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أنهى الأمر بقرار عدم الوقوف قبل أسابيع، ثم كرر ذلك أمس السبت في المؤتمر الصحفي الأخير قبل اللقاء الكبير الأحد.

إنما هذا المقال لإيجاز تاريخ مواجهات الكلاسيكو التي لُعبت والدوري محسوم لأحد الطرفين. ريال مدريد أو برشلونة.



موسم 1960 – 1961 البطل ريال مدريد

في الموسم المذكور فاز ريال مدريد 3-2 على أرضية ملعب سنتياغو برنابيو في 26 آذار/ مارس في المرحلة 27 (كان الدوري مكوّناً من 16 فريقاً)، وأنهى برشلونة الدوري في المركز الرابع بفارق عشرين نقطة عن صاحب المركز الأول، وكان قد خسر برشلونة ذهاباً أيضاً 5-3.

موسم 1974- 1975 البطل ريال مدريد

هذه المرة إلى كامب نو ذهب الفريق الملكي بطلاً للدوري لكنه تعادل مع غريمه 0-0 وذلك في 11 أيار/ مايو 1975 ضمن المرحلة .32 كان ريال مدريد قد فاز ذهاباً 1-0، وأنهى برشلونة الدوري في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن البطل.

موسم 1987 – 1988 البطل ريال مدريد

مرة جديدة البطل ريال مدريد يدخل الكلاسيكو للمتعة فقط لكنه يخسر 2-0 على أرضية ملعب كامب نو في برشلونة.

تلك كانت المرة الأولى التي اصطف لاعبو الفريق الكتالوني من أجل تحية ريال مدريد في 30 نيسان/ أبريل من عام 1988 في المرحلة 35، وكان ريال قد نجح في حسم الدوري بفارق كبير عن البرسا، الذي أنهى الليغا في المركز السادس.

موسم 1990-1991 البطل برشلونة

أخيراً برشلونة يدخل الكلاسيكو بطلاً للدوري، لكنه يخسر على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو بهدف وحيد. بتاريخ 8 حزيران/ يونيو 1991 في المرحلة 38 والأخيرة.

الفريق الملكي حل ثالثاً في هذا الموسم بـ46 نقطة مقابل 57 للبرسا البطل.

موسم 2007 – 2008 البطل ريال مدريد

هذه المباراة لازالت حاضرة في ذاكرة المتابعين الحاليين حين زاد ريال مدريد من آلام منافسه بالفوز عليه 4-1 في المرحلة 36 من الليغا. بعد أن وقف ميسي وتيري هنري وبويول والآخرين في الممر الشرفي للفريق الملكي، وتلك كانت آخر مرة يظهر فيها المدرب الهولندي فرانك ريكارد في الكلاسيكو.

الفريق الملكي أنهى الموسم أنذاك في الطليعة برصيد 85 نقطة وبرشلونة برصيد 67 نقطة في المركز الثالث.