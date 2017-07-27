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Reuters

القضاء الاسباني يفرج عن اللاعب كاسترو

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افرج القضاء الاسباني عن المهاجم السابق في فريق بيتيس اشبيلية لكرة القدم روبن كاسترو الذي تتهمه صديقة سابقة له بالعنف، حسبما ذكرت الخميس محكمة الاستئناف في الاندلس.

واعتبرت المحكمة الجنائية في اشبيلية في نص الحكم ان القصص والروايات التي ساقتها الشاكية والشهود تتضمن الكثير من التناقضات والمغالطات لبناء الادلة ضد روبن كاسترو.

وتتهم الشاكية كاسترو (36 عاماً) بالعنف والتهديد والاعتداء الجنسي خلال فترة تمتد من تشرين الأوّل/اكتوبر 2012 الى أيار/مايو 2013، وهي امور "تفتقد الى المصداقية ولم تعتمد" في هذه القضية، حسب نص الحكم.

ورأى القاضي ان صاحبة الدعوى اقامت بين 2011 و2013 علاقة "تميزت بالصراع" مع اللاعب، وبإمكانها ان تستأنف هذا الحكم.

وانتقل روبن كاسترو مؤخراً الى فريق غيجو جيتشينغ الصيني بعد ان امضى خمسة مواسم مع بيتيس.

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