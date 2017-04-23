الدوري الإسباني: من سيعلق على الكلاسيكو وأين تشاهدونه ؟

خلفيات المباراة

تجري المباراة ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني الذي يتصدره حاليا ريال مدريد بـ75 نقطة وله مباراة مؤجلة اما برشلونة فالثاني بـ72 نقطة.

موعد المباراة

تقام المباراة اليوم الأحد الوقع في 23 أبريل/نيسان 2017 ويستضيفها ريال مدريد على استاد سانتياغو برنابيو.

أين تشاهونها ومتى؟

ستبث قنواتنا المباراة باللغة العربية على HD 1 و HD 3 أما للراغبين بمتابعتها باللغة الإنكليزية فيمكن متابعة اللقاء على HD 11.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكّة المكرمة علماً أن الاستوديو التحليلي في اللغة العربية ينطلق الساعة الثامنة على HD 1 واستوديو اللغة الإنكليزية الساعة الثامنة و45 دقيقة.

من سيعلق عليها؟

سيكون متاحاً على HD 1 الاختيار بين قناتين صوتيتين مع الزميلين المعلقين فهد العتيبي ومحمد بركات أما على HD 3 فسيعلق على المباراة الزميل حفيظ دراجي.

جهوزية الفريقين

يفتقد ريال مدريد لمدافعيه بيبي ورافاييل فاران فيما يغيب عن برشلونة نيمار بسبب الإيقاف لثلاث مباريات وجيريمي ماتيو ورافينيا وأليكس فيدال.

النجمان المنتظران

كالعادة سيخطف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الأنظار خصوصاً أن مواجهتهما تكاد تفوق الكلاسيكو بحد ذاته.

تعليق زيدان على رونالدو: "لا أدري إذا كان هنالك تصنيف خاص له، ما يفعله كريستيانو رونالدو مؤثر للغاية. الأهداف الطريقة التي يسجل بها، الأوقات الحاسمة..".

كل شيء عن الكلاسيكيو