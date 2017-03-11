الدوري الإسباني: منير الحدادي يحفظ ماء وجه فالنسيا

ولم يتمكن فالنسيا من تعويض خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3-0 في المرحلة السابقة، وتعادل أمام ضيفه سبورتينغ خيخون بصعوبة 1-1 ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وأهدر داني باريخو ركلة جزاء (55) فعاقبه الكرواتي كوب بتسجيل هدف التقدم (60).

وأهدى الحدادي فريقه فالنسيا هدف التعادل قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء، ليرفع فالنسيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

واستفاد خيخون من نقطة التعادل في تعزيز آماله الضعيفة بالبقاء في الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق ست نقاط مؤقتاً عن المركز السابع عشر، آخر مراكز البقاء.