الدوري الإسباني – معطيات ملفتة عند غياب نيمار عن برشلونة

إعداد - مازن الريس

ولم تستمتع جماهير برشلونة الإسباني كثيراً بعودة نيمار دا سيلفا إلى ألقه مجدداً، وذلك من خلال قيادة الفريق للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1 في إياب ثمن النهائي، وتعويضه لخسارة الذهاب 4-0.

وأعلن لويس إنريكي عن غياب نيمار عن قائمة برشلونة التي ستلتقي ديبورتيفو (السابع عشر) في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني بسبب الإصابة، حيث تؤكد التقارير القادمة من كاتالونيا أنّ إصابة نيمار العضلية لا تدعو للقلق وأنّه سيكون جاهزاً في الأيام القليلة القادمة.

وتشير نتائج برشلونة في الدوري الإسباني إلى إحصائية طريفة مفادها أنّ متصدر الليغا لعب أربع مباريات بالمسابقة دون نيمار وانتصر بها جميعها.

وفاز برشلونة بغياب نيمار على كل من ريال بيتيس 6-2 ولاس بالماس 5-0 في كامب نو، وعلى أتلتيك بيلباو 1-0 وأوساسونا 3-0 خارج أرضه.

وتؤكد الإحصائية أنّ تعادل برشلونة بست مباريات وخسارته في اثنتين بالدوري كان بحضور موهبته البرازيلية (25 عاماً)، والذي سجّل ثمانية أهداف هذا الموسم.

ولا تقلل الأرقام المذكورة من قدرة نيمار على إحداث الفارق في أيّ مباراة يخوضها لكنها توحي بالوقت ذاته بعدم تأثر الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز بغيابه، وتألق التركي أردا توران عندما يشغل مكانه.

وسجل برشلونة 15 هدفاً بغياب نيمار في الدوري الإسباني كان نصيب ميسي منها (5) وسواريز (6)، في الوقت الذي سجل به توران هدفين وصنع مثلهما.