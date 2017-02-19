الدوري الإسباني: فوز مهم لفياريال خارج الديار

وسجل هدف المباراة الوحيد صامويل كاستييخو في وقت متأخر جداً 90+4.

ورمم فريق الغواصات الصفراء معنوياته بعد الخسارة المُذلة على أرضه من روما الإيطالي ضمن ذهاب دور الـ32 برباعية نظيفة يوم الخميس الماضي.

وبفضل هذا الانتصار ضيّق فياريال الخناق على سوسييداد في جدول ترتيب الليغا، إذ أصبح رصيد الأول 39 نقطة في المركز السادس، مقابل توقف رصيد الثاني عند النقطة 41 في المرتبة الخامسة.