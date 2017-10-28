الدوري الإسباني: فالنسيا يضيّق الخناق على برشلونة

وسجل الايطالي سيموني زازا الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 34، ليعادل أليكسيس لألافيس في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، قبل أن يحقق رودريغو مورينو التفوق لفريقه بركلة جزاء في الدقيقة 66.

وبات رصيد فالنسيا 24 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة الذي يحل في وقت لاحق السبت ضيفاً على اتلتيك بلباو. أما ألافيس، فيكتفي بثلاث نقاط فقط من عشر مباريات ويحتل المركز قبل الأخير.

وتقدم فالنسيا بتسديدة قوية من زازا الذي استغل تمريرة من أندرياس بيريرا المعار من مانشستر يونايتد الانكليزي.

وعادل ألافيس بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني، عندما حول أليكسيس عرضية من منير الحدادي، رأسية في المرمى.

الا أن ألافيس لم يتمكن من الحفاظ على التعادل الذي كان سيكون الأول له بعد فوز واحد وثماني خسارات، اذ لمس مدافعه رودريغو إلي الكرة في منطقة الجزاء، مانحاً فالنسيا ركلة جزاء نفذها رودريغو.