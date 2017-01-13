الدوري الإسباني: ريال مدريد يجدد الموعد مع إشبيلية

وتكتسب المباراة أهمية كبرى للفريقين، إذ يتصدر ريال ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط فقط عن مضيفه، علماً أن له مباراة مؤجلة، أما إشبيلية، فيبتعد بفارق نقطة عن برشلونة الثالث وحامل اللقب.

والمواجهة هي الثانية خلال أربعة أيام بين لاعبي مدرب ريال زين الدين زيدان وإشبيلية، والثالثة في أقل من أسبوعين.

فقد التقى الفريقان الأربعاء الماضي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إسبانيا، وفاز النادي الملكي 3-صفر، أما اللقاء الثاني، فكان أمس الخميس في إياب الدور نفسه، وانتهى بالتعادل 3-3، ليتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي.

وخاض ريال الذي انفرد الخميس بالرقم القياسي الإسباني من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة (40)، لقاءي ثمن النهائي بغياب نجمه رونالدو بعدما فضل زيدان إراحته في ظلّ الجدول المزدحم للمباريات.

ويحتاج زيدان لجهود رونالدو في سعيه للفوز هذا الموسم بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "الثلاثية هي هدفنا، إلا أنّ الطريق ما زال طويلاً، ما يهم هو أن نعمل بجد كلّ يوم".

إنريكي تحت الضغط

وعلى ملعب "كامب نو"، يبدو برشلونة أمام مهمة سهلة نسبياً عندما يستضيف السبت لاس بالماس الذي يحتل المركز الثامن.

ويخوض مدرب برشلونة لويس إنريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى حامل اللقب بفوزين في مبارياته الست الأخيرة في الدوري، وذلك رغم تمكن الفريق من تحقيق فوزه الأول لعام 2017 بتغلبه على أتلتيك بلباو 3-1، ما سمح له بتعويض خسارة الذهاب (1-2) والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة الكأس.

ورأى المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل الهدف الأول لبرشلونة، ورفع رصيده إلى 100 هدف للنادي الكاتالوني، أنّ الفوز على بلباو "مهم جداً بالنسبة لثقتنا بأنفسنا".

وكان الهدفان الآخران من نصيب البرازيلي نيمار الذي وضع حداً لصوم عن التهديف دام لثلاثة أشهر، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل من ركلة حرة رائعة للمباراة الثالثة توالياً

ويأمل برشلونة في تجنب ما اختبره اتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي أمام لاس بالماس حين خسر على أرضه أمام الأخير 2-3 في إياب ثمن نهائي الكأس، لكن دون عواقب وخيمة كونه فاز ذهاباً 2-صفر.

وسيسعى أتلتيكو مدريد، الرابع بفارق 9 نقاط عن المتصدر، إلى نسيان هذه الهزيمة عندما يستضيف ريال بيتيس السبت.

وتقام في اليوم نفسه أيضاً مباراة فياريال الخامس ومضيفه ديبورتيفو لا كورونيا وليغانيس مع بلباو، على أن يلعب الأحد فالنسيا مع إسبانيول، وسلتا فيغو مع ديبورتيفو آلافيس، وسبورتينغ خيخون مع إيبار، وغرناطة مع أوساسونا.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال سوسييداد السادس ومضيفه ملقة.