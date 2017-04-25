الدوري الإسباني: خبر محبط آخر لعشاق ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد في بيان له: "بعد اخضاعنا لاعبنا غاريث بايل لبعض الفحوصات اليوم، شخصنا له اصابة من المستوى الثاني في ربلة ساقه اليسرى".

وكان بايل اضطر إلى ترك الملعب في الدقيقة 38 من مباراة الكلاسيكو التي خسرها النادي الملكي أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-3 على ملعب سانتياغو برنابيو الأحد الماضي، في الوقت الذي كان فيه عائداً للتو من اصابة في الكاحل.

ولم يكشف النادي الملكي عن تاريخ عودة الويلزي إلى الملاعب، بيد أن وسائل الاعلام الاسبانية بينها صحيفة "آس" أعلنت أنه سيغيب لفترة تمتد شهراً.

وستحرم الإصابة بايل من خوض مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا امام أتلتيكو مدريد والمباريات الست الأخيرة في الدوري.

في المقابل، قد يكون بايل جاهزاً لخوض المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة في عاصمة بلاده، في حال تأهل النادي الملكي.

ولعب بايل 26 مباراة فقط هذا الموسم وسجل 9 أهداف، وهو كان غاب لنحو 3 أشهر في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير الماضيين بسبب اصابة في أربطة الكاحل.