الدوري الإسباني: برشلونة لتحصين صدارته وريال للعودة إلى الجادة

ويلتقي برشلونة السبت مع ضيفه سلتا فيغو العاشر بعد ساعتين من حلول ريال مدريد على إيبار السابع.

وحقق برشلونة خمسة انتصارات متتالية، رفعته إلى الصدارة بفارق نقطة عن ريال الذي يملك مباراة مؤجلة مع فيغو.

وعرفت المرحلة الماضية منعطفاً هاماً تمثل باعلان مدرب برشلونة لويس إنريكي نهاية رحلته مع الفريق الكتالوني، بعد ثلاثة مواسم حقق خلالها، حتى الآن، ثمانية القاب من أصل 10 ممكنة.

وقدم برشلونة، صاحب أقوى هجوم في الدوري، أداءً هجومياً جيداً مع الثلاثي الضارب الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.

ويستعد برشلونة لمواجهة الرد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته الفادحة ذهاباً 0-4 في باريس.

-أزمة في الملكي-

يبدو المشهد مختلفاً لدى ريال مدريد، فبعدما قطع شوطاً كبيراً نحو ربع نهائي دوري الأبطال بتخطيه نابولي الايطالي 3-1، خسر 5 نقاط في أخر 3 مباريات في الليغا.

سقط لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أرض فالنسيا 1-2، ثم حققواً فوزاً بشق النفس على أرض فياريال 3-2 بعدما تخلفوا 0-2 حتى الدقيقة 64.

وفي مباراة الأربعاء، تخلف ريال مجدداً على أرضه أمام لاس بالماس المتواضع 3-1، وانتظر الملكي حتى اللحظات الأخيرة عندما أنقذه هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدفين الثاني والثالث، ليخرج المضيف بأقل الأضرار الممكنة.

ويختتم إشبيلية الثالث بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المرحلة على أرض ديبورتيفو ألافيس الحادي عشر، علماً بأنه يواجه أتلتيك بلباو الخميس في مباراة قوية.

أما أتلتيكو مدريد الرابع فيستقبل الأحد فالنسيا المتجدد، بعد أن يواجه مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا الخميس.

وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة ريال بيتيس مع ريال سوسييداد، والسبت ليغانيس مع غرناطة، وفياريال مع اسبانيول، والأحد سبورتينغ خيخون مع ديبورتيفو لاكورونيا، ولاس بالماس مع اوساسونا، واتلتيك بلباو مع ملقة