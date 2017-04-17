الدوري الإسباني: ألافيس يسقط فياريال

وسجل ايباي غوميز (35) والإيطالي رودريغو إلي (45) هدفي ألافيس، والكونغولي سيدريك باكامبو (70) لفياريال.

وتجمد رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام أتلتيك بلباو السادس، ونقطتين أمام ريال سوسييداد السابع.

ويشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الاسباني مباشرة في يوروبا ليغ، ويخوض السادس غمار الملحق المؤهل إليها.

ورفع ألافيس رصيده في المقابل إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر.