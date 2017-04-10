الإيطالي روسي يغيب لنحو نصف عام عن سلتا فيغو

وذكر النادي الإسباني أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة اللاعب تحتاج لفترة طويلة قد تصل إلى نصف العام، كي يتعافى منها.

وهذه الإصابة الرابعة الخطيرة التي يتعرض لها اللاعب على مستوى الركبة، ثلاث منها كانوا في الساق اليمنى (اثنان منهم مع فياريال).

سلتا فيغو يحتل المرتبة العاشرة على جدول ترتيب الدوري الإسباني.