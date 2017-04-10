الدوري الإسباني
AFP

الإيطالي روسي يغيب لنحو نصف عام عن سلتا فيغو

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أكد نادي سلتا فيغو الإسباني أن لاعبه الإيطالي جوسيبي روسي سيغيب لفترة لا تقل عن ستة أشهر بسب إصابته بالرباط الصليبي الأمامي للساق اليسرى خلال المباراة ضد إيبار في الليغا يوم أمس.

وذكر النادي الإسباني أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة اللاعب تحتاج لفترة طويلة قد تصل إلى نصف العام، كي يتعافى منها.

وهذه الإصابة الرابعة الخطيرة التي يتعرض لها اللاعب على مستوى الركبة، ثلاث منها كانوا في الساق اليمنى (اثنان منهم مع فياريال).

سلتا فيغو يحتل المرتبة العاشرة على جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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