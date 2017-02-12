الإصابة تنهي موسم فيدال مع برشلونة

وكان فيدال (27 عاماً) تعرض لاصابة بالغة في الكاحل الأيمن قبيل نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه 6-صفر، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، وذلك بعد تدخل من لاعب ألافيس الفرنسي الشاب تيو هرنانديز الذي اعتذر بعد اللقاء عن الخطأ الذي ارتكبه.

وقال برشلونة في بيان ليل الأحد أن فيدال "نقل إلى مستشفى في فيكتوريا وتأكد تعرضه لخلع في الكاحل الأيمن يتطلب جراحة ترميمية"، موضحاً أن "فترة غيابه المقدرة ستكون لزهاء خمسة أشهر".

ويعني انتهاء موسم فيدال، غيابه عن محاولة برشلونة تحقيق الثلاثية هذا الموسم، اذ يحتل النادي المركز الثاني في الدوري الاسباني خلف ريال مدريد، وتأهل إلى نهائي الكأس، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأتي اصابة اللاعب السابق لنادي اشبيلية، بعد استعادة مستواه وظهوره بشكل مكثف في تشكيلة مدرب برشلونة لويس إنريكي.

وكان إنريكي قال بعد المباراة "من الطبيعي أنها بالغة (الاصابة) لكن يجب أن ننتظر ما سيقوله الأطباء. من الواضح أنها ليست جيدة".

أما زميل فيدال الكرواتي ايفان راكيتيتش فاعرب بعد المباراة عن استيائه من الاصابة، آملاً "ألا تكون بالسوء الذي ظهرت عليه"، مضيفاً "صدمت (بالاصابة). آمل في أن يعود في وقت قريب لانه شاب رائع وكان يلعب بشكل ممتاز".

واصيب اللاعب في الدقائق الاخيرة من المباراة عندما كانت النتيحة 6-صفر للنادي الكاتالوني حامل اللقب، اذ بقي كاحله عالقا في الارض بعد تدخل هرنانديز (19 عاماً).

وقال الاخير في تصريحات بعد المباراة "أطلب منه (فيدال) السماح. أردت الكرة لكن قدمه كانت مرتكزة على الأرض"، علماً أن اللقطات التلفزيونية أظهرت كاحل فيدال ملتوياً بشكل رهيب اثر الصدمة.

وخرج فيدال من الملعب، ولم يتمكن إنريكي من استبداله بعد أن أجرى التبديلات الثلاثة.