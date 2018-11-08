الإصابة تبعد كوتينيو عن برشلونة أسبوعين على الأقل



وأشار النادي في بيان إلى أن "الفحوص التي خضع لها اللاعب أكدت حدوث تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى".

وأضاف "تستغرق فترة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وفي حين سيغيب كوتينيو عن مباراة فريقه المتصدر الأحد ضد ريال بيتيس على ملعبه كامب نو في المرحلة 12 من الدوري الإسباني، فإن الفريق الكاتالوني قد يستعيد خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغائب منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لكسر في ذراعه.

كما يتوقع أن يغيب كوتينيو (26 عاماً) أيضًا عن المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده في إنكلترا، واللتين تجمعانه مع كل من الأوروغواي والكاميرون في 16 تشرين الثاني/نوفمبر و20 منه تواليًا.

وفي حال عدم تعافيه سريعاً من الإصابة، سيغيب كوتينيو أيضاً عن مباراة برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ملعب "واندا متروبوليتانو" في 24 منه، وهي مباراة حساسة بالنسبة للاعبي المدرب أرنستو فالفيردي الطامحين إلى تشدد قبضتهم على صدارة الدوري، مع احتمال غيابه أيضاً عن مباراة فريقه المقبلة أمام مضيفه ايندهوفن الهولندي في المرحلة الخامسة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا في 28 منه.

وبرشلونة هو الفريق الوحيد حتى الآن الذي ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بتعادله مع مضيفه إنتر الإيطالي 1-1 الثلاثاء.