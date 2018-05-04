اشبيلية يستعيد نغمة الانتصارات

وسجل الأرجنتيني ايفر بانيغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الخامس عشر لإشبيليه والاول بعد 4 هزائم وثلاثة تعادلات فرفع رصيده الى 51 نقطة وارتقى مؤقتا الى المركز السابع المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، علماً بأنه يملك مباراة مؤجلة امام ريال مدريد.

كما هو الفوز الاول لاشبيلية بقيادة مدربه الجديد خواكين كاباروس الذي عين عقب اقالة الإيطالي فينتشنزو مونتيلا بعد اربعة أشهر فقط من تعيينه، وأوكل المهمة الى خواكين كاباروس الذي سبق له الاشراف على النادي بين 2000 و2005.

وجاء خسارة المرحلة السابقة أمام ليفانتي (1-2)، وهي الرابعة له في آخر سبع مباريات، بعد اسبوع من الهزيمة المذلة امام برشلونة صفر-5 في نهائي مسابقة الكأس.

وكان مونتيلا (43 عاما) قد عين في نهاية كانون الاول/ديسمبر بدلا من الأرجنتيني ادواردو بيريتسو.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات جيرونا مع ايبار، واتلتيك بلباو مع ريال بيتيس، وسلتا فيغو مع ديبورتيفو لاكورونيا، وفياريال مع فالنسيا، والأحد بلقاءات ملقة مع الافيس، واتلتيكو مدريد مع اسبانيول، ولاس بالماس مع خيتافي، وبرشلونة مع ريال مدريد.

وتختتم المرحلة الإثنين المقبل بمباراة ليغانيس مع ليفانتي.