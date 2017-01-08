استقالة مدير الكرة في فالنسيا

وكان برانديلي صرح في وقت سابق أن بيتارك يعتزم ترك منصبه ولكن رئيس فالنسيا بيتر ليم رفض استقالته.

وكتب فالنسيا عبر موقعه الرسمي "خيسوس غارسيا بيتارك استقال بشكل نهائي من منصب مدير الكرة".

وأضاف البيان "خوسيه رامون إليكسانكو سيتولى المنصب خلفاً لبيتارك بشكل مؤقت".

وأشار البيان "المهمة الفورية لأليكسانكو ستكون مواصلة العمل في سوق الانتقالات الشتوية، بجانب كل شيء يتعلق بالفريق الأول بالتنسيق مع المدرب فورو غونزاليس".

وعاد بيتارك العام الماضي إلى فالنسيا في ثاني ولاية له، بعد ولاية أولى ناجحة شهدت تتويج الفريق بلقب الدوري في موسم 2004/2003 تحت قيادة المدرب رافاييل بينيتيز.