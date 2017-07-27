استقالة فيار من منصب نائب رئيس الـ"يويفا"

كما تقدم فيار باستقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لليويفا بشكل فوري، بحسب ما ذكرته محطة "راديو ماركا" الإذاعية اليوم الخميس.

وبعث بيار باستقالته في رسالة وقبلها ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا.

وتقدم سيفرين بالشكر إلى فيار على الأعوام الكثيرة التي خدم فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبعث فيار برسالة مماثلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حيث يتولى منصب نائب رئيس الفيفا، ولكن حتى الآن لم يتلقى رداً على استقالته.

ويواجه فيار وثلاثة متهمين أخرين من بينهم نجله مزاعم ارتكاب مخالفات وأعمال فساد وتزوير مستندات واختلاس أموال.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن هناك معاملات بين فيار ورؤساء الاتحادات الإقليمية في إسبانيا لجأ فيها إلى الاستعانة بالأموال الخاصة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الحصول على دعمهم في الانتخابات لتمديد فترة ولايته على رأس الاتحاد المهيمن على شؤون الكرة الإسبانية.

واختير فيار(67 عاماً) في أيار/مايو الماضي للمرّة الثامنة على التوالي رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم ليبدأ فترة ولاية جديد تمتد لأربع سنوات، على خلفية غياب جبهات معارضة له واستمراره في منصبه بالتزكية بدون إجراء انتخابات.

ويعتبر بيار، اللاعب السابق لنادي أتلتيكو بيلباو، هو الرئيس صاحب الولاية الأطول في تاريخ الكرة الإسبانية، حيث يترأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ 29 عاماً.