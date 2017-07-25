إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لمدة عام

واتخذ قرار الإيقاف خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للرياضة بعد أن فتحت المحكمة الإدارية الإسبانية إجراء تأديبياً بحق فيار الذي يرأس الاتحاد منذ 1988.

وأوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى التابع للحكومة أنه يمكن استئناف القرار.

وسيعرف اسم بديل فيار الأربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وأوقف فيار في 18 تموز/يوليو ووضع في الحجز بسبب الاشتباه بتشكيله شبكة فساد واسعة في كرة القدم والاستفادة منها على مدى سنوات طويلة.

واتهم مع فيار نجله غوركا ونائب رئيس الاتحاد خوان باردون، ووضعا معه في الحجز.

وطلب المجلس من اتحاد كرة القدم توضيح ما إذا كان باردون ينتمي "إلى جهاز قيادي أو رقابي"، لأنه في هذه الحالة سيوقف بدوره لمدة عام أيضاً.

وقد أعيد انتخاب فيار في ايار/مايو لولاية ثامنة، وهو الوحيد الذي تم تعيينه، في حين كان سيتم تعيين الآخرين خلال جمعية عامة الأسبوع الماضي والتي تم تأجيلها بعد التوقيفات.

وحسب القضاء الإسباني، قام فيار بإنشاء هيكلية تسمح باختلاس أموال لصالحه أو لصالح أقربائه، كما تتيح استخدام مباريات المنتخب الإسباني لصالح شركة الاستشارات التي يملكها نجله غوركا.

وحسب المصدر نفسه، استخدم فيار الاتحاد الإسباني من أجل تقديم منافع لرؤساء الاتحادات الاقليمية.

ويعد وضع فيار في الحجز ضربة جديدة لكرة القدم الإسبانية التي طالتها فضائح التهرب الضريبي تورط فيها نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا).

وسيمثل رونالدو في 31 تموز/يوليو أمام القضاء بسبب تهربه من الضرائب بقيمة 17,7 مليون يورو.