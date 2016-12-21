إيقافات بالجملة بسبب البطاقات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء معاقبة كل من الفرنسي عادل رامي مدافع إشبيلية وفاكوندو رونكاليا نجم سلتا فيغو وفيرناندو أموربييتا (سبورتنج خيخون) وثيو هيرنانديز (ألافيس) وياغو هيريرين (ليغانيس) بالإيقاف مباراة واحدة.

ويأتي إيقاف رامي ورونكاليا لطرد كل منهما في المباراة الأخيرة لفريقه بعد حصوله على الإنذار الثاني فيما طرد هيريرين ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه أمام أيبار.

وفي المقابل، يأتي إيقاف أموربييتا وهيرنانديز للإنذارات التي حصل عليها كل منهما.