إمكانية غياب غودين واردة جداً!

وأوضح أتلتيكو في بيان له أن صورة الرنين المغناطيسي التي خضع لها غودين الخميس أظهرت "ضرراً من الدرجة الأولى في عضلات الفخذ الأيمن".

وقد يبتعد غودين لمدة أسبوعين، وسيغيب بالتأكيد عن مباراة الأحد ضد سلتا فيغو في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وتعرض غودين للإصابة في الشوط الثاني من إياب دور نصف النهائي لكأس إسبانيا أمام برشلونة حامل اللقب (1-1)، وخرج في الدقيقة 49 ودخل المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز بدلاً منه.