إشبيلية يجدد عقد ظهيره إسكوديرو

وجاء في بيان للنادي "توصل إشبيلية وسيرجيو إسكوديرو إلى اتفاق يقضي ببقاء المدافع الأيسر في صفوف الفريق حتى 30 حزيران/يونيو 2021"، موضحاً: "ينتهي عقد إسكوديرو الحالي عام 2019 وبالتالي فإن مدة التجديد هي لعامين".

وكان إسكوديرو (27 عاماً) انتقل إلى الفريق الأندلسي قادماً من خيتافي مطلع الموسم الماضي، وساهم في احراز فريقه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أيار/مايو الماضي.

وشارك إسكوديرو الذي خاض مباراتين دوليتين في صفوف منتخب إسبانيا، في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي الأربعاء والتي انتهت بفوز 2-1 في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.