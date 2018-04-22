إسبانيول ينتزع الأمل من جيرونا ولاس بالماس يهبط

وسجّل الهدفين جيرارد مورينو (43 و55).

وتجمّد رصيد جيرونا عند 47 نقطة في المركز التاسع، ففقد فرصة مهمة في إمكانية تعزيز حظوظه بالمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس في "يوروبا ليغ"، فيما تخوض الفرق الأربعة الأولى غمار دوري الأبطال.

ورفع إسبانيول بدوره رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر، ليبتعد عن منطقة الخطر.

وهي المباراة الأولى لإسبانيول بعد إقالة مدره كيكي سانشيز فلوريس بسبب النتائج السيئة في البطولة، وتعيين مدرب الفريق الرديف دافيد كاليغو مؤقتاً بدلاً منه.

وأقال إسبانيول الجمعة الماضي كيكي فلوريس (53 عاماً) الذي قاده إلى المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي، وهو أعلى مركز له منذ أكثر من عشرة أعوام.

وهبط لاس بالماس التاسع عشر قبل الأخير إلى الدرجة الثانية بعد أن تلقى خسارة ثقيلة أمام ضيفه ألافيس برباعية نظيفة سجلها منير الحدادي (51 و73) وألفارو ميدران (79) وروبن سوبرينو (90+1).

وبقي لاس بالماس على رصيده السابق بـ 21 نقطة، وفقد بالتالي أي فرصة في البقاء إذ تبقى له أربع مباريات فقط لا تمكنه من اللحاق بليفانتي السابع عشر (34 نقطة) حتى لو فاز فيها جميعها.

ولحق لاس بالماس بالتالي بملقا الأخير الذي كان أول الهابطين والذي حقق اليوم فوزاً معنوياً على ريال سوسييداد بهدفين لأدريان غونزاليس (11) والمغربي يوسف النصيري (35).