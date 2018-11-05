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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

إسبانيول يتابع مغامرته ويصعد لوصافة الدوري الإسباني

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تابع إسبانيول مغامرته في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بصعوده إلى الوصافة، خلف جاره وغريمه برشلونة.

beIN SPORTS

اقتنص إسبانيول فوزاً غالياً جداً على أرضه من أتلتيك بيلباو 1-0 الإثنين في ختام مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

وجاء انتصار إسبانيول السادس هذا الموسم بفضل هدف بورخا إغليسياس قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وتابع الفريق الثاني في كاتالونيا مغامرته الملفتة بصعوده إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن جاره برشلونة المتصدر.

واستغل إسبانيول تعثر كلّ من أتلتيكو مدريد وإشبيلية وديبورتيفو ألافيس هذه الجولة ليقفز للمرتبة الثانية، بينما ازداد وضع أتلتيك بيلباو تعقيداً بتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.


 

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